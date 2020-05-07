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مرأة

قوي مناعتك.. تناول التمر على وجبة الإفطار

الخميس 07/مايو/2020 - 02:06 م
قوي مناعتك .. تناول
قوي مناعتك .. تناول التمر على وجبة الإفطار
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حياة عبد العزيز
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ونصح الأطباء بتناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي، لمواجهة الوباء العالمي بطريقة فعالة، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم فالتمر واحد من أشهر الأغذية المقدمة على الموائد في المنازل، فيقبل عليها الصائمون قبل بدء تناول الوجبة الأساسية.

ويعد التمر من أبرز الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية صحية، فهو ملئ ببعض الفيتامينات والحديد المفيدة للكبار والصغار.

وإليكم الفوائد الصحية لتناول التمر :

- تقوية الجهاز المناعي :
 فهو يحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات وذلك عن طريق تناول 3 تمرات على الريق.

- مصدر لمضادات الأكسدة :
 تحتوي جميع التمور الطازجة أو المجففة على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، يحتوي التمر الطازج على الأنثوسيانيدين والكاروتينات، بينما تحتوي التمر المجفف على مادة البوليفينول مثل الشاي الأخضر.

- توازن السكر في الدم:
 أظهر باحثو وفقا لموقع بولد سكاي أن  التمور له تأثير منخفض على نسبة السكر في الدم، وهذا يعني أن تناول التمر بمفرده، أو مع وجبة، قد يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على التحكم في مستويات السكر في الدم والدهون، يمكن تناول ستة إلى ثمانية تمرات في وجبة واحدة دون تغيرات كبيرة في سكر الدم.

- تساعد في خفض ضغط الدم :
يحتوي التمر على معدن الماغنسيوم وهو معدن أساسي يساعد على تمدد الأوعية الدموية، تظهر الأبحاث أن المكمل بـ 370 ملليغرام من المغنيسيوم يمكن أن يقلل من ضغط الدم، فإن تناول مثل هذه الجرعة الكبيرة دفعة واحدة غالبًا ما يسبب الإسهال، التمر طريقة لذيذة لزيادة تناول المغنيسيوم.

- الحفاظ على كتلة العظام:
 تظهر الأبحاث أن ضعف العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث المصابات بهشاشة العظام يمكن تقليله عن طريق زيادة تناول البوتاسيوم، يعد التمر من أبرز الأغذية التي تحتوي على بوتاسيوم، ويعتقد العلماء أن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم يحمي كتلة العظام عن طريق تقليل كمية الكالسيوم التي تفرز من الكلى.

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