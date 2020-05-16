فوائد شرب الماء على ثلاث مرات .. الإمام الشعراوي يكشف عنها

كشف الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي ، عن الفائدة العظيمة التي تعود على الإنسان إذا شرب الماء على ثلاث مرات.





واستشهد الشيخ الشعراوي ، بما روي عن أحد الصالحين أنه سمع ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقدم على شربة ماء فقسمه أثلاثا وقبل الشربة الأولى قل بسم الله وإذا انتهيت منها قل الحمد لله وكرر ذلك مع الشربة الثانية والثالثة إبدأ بقول بسم الله وإذا فرغت من الشربة قل الحمد لله.





وقال الشعراوي، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: طالما أن بجوفك هذه الشربة من الماء لن تحدثك ذرة بمعصية الله عز وجل .





فوائد شرب الماء على ثلاث دفعات

هناك فوائد عديدة لشرب الماء على ثلاث دفعات ومنها:

تعمل الدفعة الأولى من الماء على تنبيه الكبد فيبتلّ ويصبح لينًا ممّا لا يسبّب تآكله، حيث إنّ الكبد هو المسؤول عن شعور العطش، وعند شرب الماء دفعة واحدة فقد يصاب بالتليّف.





لا يستطيع الماء والهواء المرور معًا عند البلعوم فيجب على أحدهما التوقّف، ويكتم الشخص تنفسّه لمدّة طويلة عند شرب الماء على دفعة واحدة، ممّا يؤدّي إلى انحباس الهواء في الرئتين فيضغط على جدران الأسناخ الرئوي فتتوسّع وتفقد مرونتها، ومع مرور الوقت قد تظهر أعراض انتفاخ الرئة على الشخص فيضيق نفسه وترزقّ شفتاه وأظافره وذلك عند قيامه بأيّ جهد بسيط، كما أنّ الرئتان قد تضغطان على القلب ممّا يؤدي إلى إصابته بالقصور، مما يؤثر سلبًا على الكبد فيتضخّم ويحدث الوذمات والاستسقاء.



