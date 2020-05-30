دراسة فرنسية.. دواء الروماتيزم أثبت نجاحه بنسبة 73% فى علاج كورونا





ووفقًا لصحيفة "سكاى نيوز"، قد أشار الباحثون أن الدواء يساهم بشكل كبير فى الحد من حالات الوفاة، وإزالة الخطر، وعدم الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الأصطناعى.





وكشفًا لما قدمه الدكتور توما هويت، والفريق الطبى فى مستشفى بارى سان جوزيف، فإن الاستمرار على حقن هذا العلاج تحت الجلد لمده 10 أيام لـ 52 من المرضى المصابين بـ فيروس كورونا أدى إلى انخفاض خطر الوفاة بشكل كبير.









وأضافوا، بأن ربع المرضى الذين استخدموا علاج أناكينرا نقلوا إلى العناية المركزة، وذلك مقارنة بـ 73 % من الذين لم يتناولوا او يستخدموا هذا العلاج للقضاء على فيروس كورونا





وقد أظهر هذا العلاج "أناكينرا" على عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد تحسنا فى الحالة الصحية بشكل مذهل .







