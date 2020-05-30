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أخبار البلد

الطب الوقائي يطهر دار التحرير للطبع والنشر ضد فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 07:12 م
تطهير مبنى مؤسسة
تطهير مبنى مؤسسة الجمهورية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى- متمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية- اليوم، بتطهير مبنى مؤسسة دار التحرير للنشر والطبع (الجمهورية)؛ للوقاية من فيروس كورونا.


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جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، واتفاق مؤسسة دار التحرير مع وزارة الزراعة- متمثلة فى قطاع الطب الوقائى البيطري، التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية- بتطهير مبانى المؤسسة، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها حفاظا على سلامة أبنائها العاملين ووقايتهم ضد العدوى من فيروس كورونا وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في تطهير المنشآت الحكومية في هذا الصدد.

ووجه الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهئية الوطنية للصحافة، الشكرن لوزير الزراعة؛ للجهود المتميزة التى بذلتها وزارة الزراعة، ومشاركتها فى هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا فيروس كورونا .

من جهته، قال  سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير إن عمليات التطهير تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المؤسسة حفاظا على سلامة أبنائها العاملين ووقايتهم ضد العدوى من فيروس كورونا، وطبقا لتوجيهات  الهيئة الوطنية للصحافة باتخاذ كافــة الإجــراءات الاحــترازية والوقايـــة لمكافحــة فـيروس "كــورونا" والتى تضمنت تأمين كافة قطــاعات وأدوار المؤســـسة من خــطر الإصابـة أو العــدوى والتعـقيم والتطهير الدائم للمؤســـسة وتنظيم حضور العاملين والأعداد المحددة للعمل طبقًا لاجــراءات التبــاعد الاجتماعى التى تحــول دون نقل العـــدوى بالفيروس.


وأوضح رئيس مجلس الإدارة  ان عملية التطهير بدأت من الدور ال ١٥ واستغرقت أكثر من ٤ ساعات شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى العملاق وجميع الأقسام والإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين والعيادات الطبية والمصاعد والممرات الرئيسية للمؤسسة.

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