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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أفضل أنواع الكمامات.. هذه الفئات عليها التوجه للمستشفى فور ظهور أعراض فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


بعد تفشي جائحة كورونا المستجد وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، واجهت السوق المصرية مشكلة كبيرة وهي نقص المواد الطبية من الكمامات والكحول، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يواجهون الذعر من انتقال الفيروس لهم إن لم يرتدوا الكمامة الطبية التي تحميهم من انتقال الفيروس.



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثي جامعة كوليدج لندن، أن الأطفال لا يملكون نصف فرصة الإصابة بـ فيروس كورونا التاجي كما يحدث مع البالغين، حيث أثبتت جميع الدراسات السابقة أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس.



شهدت الأيام الماضية باقة متنوعة ومختلفة من اطلالات المشاهير، وذلك خلال احيائهن حفلات غنائيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولكن اختلفت حفلات عيد الفطر خلال هذا العام عن الاعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أجبر الكثير على اقامة الحفلات بدون جمهور وأونلاين.



مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال هذه الأيام، يشعر الكثير من الأشخاص بحالة من الخوف و الذعر مما يجعل البعض بمجرد الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا يتوجه إلى المستشفيات مما يتسبب فى الزحام الشديد و سهولة نقل العدوى من شخص لأخر.


كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين كنديين، أنه يمكن أن تمنع الكمامات القماش من انتشار فيروس كورونا التاجي COVID-19؛ حيث إن الكمامة القماش قد تمنع  ما يصل إلى 99 في المائة من الجسيمات المعدية.
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