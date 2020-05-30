AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

السبت 30/مايو/2020 - 11:02 ص
نجمات الفن يتنافسن
نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر
Advertisements
هاجر هانئ
شهدت الأيام الماضية باقة متنوعة ومختلفة من اطلالات المشاهير، وذلك خلال احيائهن حفلات غنائيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولكن اختلفت حفلات عيد الفطر خلال هذا العام عن الاعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أجبر الكثير على اقامة الحفلات بدون جمهور وأونلاين.

ولكن رغم كل هذه الذي يشهدها العالم تألقت خطفت بعض النجمات الانظار بإطلالاتهن خلال إحيائهن الحفلات الغنائية، حيث تألقت النجمات بمجموعة من الأزياء المختلفة، وكان أبرزهن.

اقرإ أيضا ..

الفنانة أنغام بفستان انيق باللون البيج اتسم ببعض التطريزات الخلابة، بينما تألقت الفنانة يارا بفستان اسود مميز من توقيع دار الأزياء العالمية لابواجوزي.

بينما ظهرت نانسي عجرم في حفل اونلاين بملابس كاجوال مرتدية بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون الابيض، ارتدت ديانا كرزون قفطان باللون الابيض المزين بالتطريزات الجذابة.

فيما لفتت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بأناقتها مرتدية فستان عصري من توقيع دار الأزياء  carolina Herrera.


رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيهم أجمل.. شاهد أبرز فساتين ديانا كرزون بعد خطوبتها

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين

ترشيحاتنا

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

صلاة الضحى.. الحكمة منها وفضلها ووقتها

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 30 مايو

إظهار العين الحمراء.. حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة بالقليوبية ..صور

بعد 10 أيام.. تحديد فترة وقائية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا

عادل إمام ينشر صورة تجمعه بـ حسن حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور