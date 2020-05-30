رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

شهدت الأيام الماضية باقة متنوعة ومختلفة من اطلالات المشاهير ، وذلك خلال احيائهن حفلات غنائيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولكن اختلفت حفلات عيد الفطر خلال هذا العام عن الاعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا ، الذي أجبر الكثير على اقامة الحفلات بدون جمهور وأونلاين.





ولكن رغم كل هذه الذي يشهدها العالم تألقت خطفت بعض النجمات الانظار بإطلالاتهن خلال إحيائهن الحفلات الغنائية، حيث تألقت النجمات بمجموعة من الأزياء المختلفة، وكان أبرزهن.





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الفنانة أنغام بفستان انيق باللون البيج اتسم ببعض التطريزات الخلابة، بينما تألقت الفنانة يارا بفستان اسود مميز من توقيع دار الأزياء العالمية لابواجوزي.





بينما ظهرت نانسي عجرم في حفل اونلاين بملابس كاجوال مرتدية بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون الابيض، ارتدت ديانا كرزون قفطان باللون الابيض المزين بالتطريزات الجذابة.





فيما لفتت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بأناقتها مرتدية فستان عصري من توقيع دار الأزياء carolina Herrera.







