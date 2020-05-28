بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء أمس الأول، الثلاثاء، حفلا غنائيا أونلاين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشاركت متابعيها بأبرز اللقطات على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت نانسي عجرم في حفلها بإطلالة عصرية، واختارت بنطلون جينز اتسم بصيحة الشارلستون وحمل التصميم توقيع علامة RAG&BONE، وبلغ سعر البنطلون 451 دولارا قبل الخصم بينما بلغ سعره بعد الخصم 315 دولارا.
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ونسقت نانسى عجرم مع البنطلون سترة قطنية باللون الأبيض وذات أكمام مكشوفة، وتميزت بالبساطة، ولا تحمل أي نقوشات.
بدت نانسي عجرم فى الحفل بخصلات شعرها البنى القصير المنسدلة، واختارت بعض لمسات المكياج الجذابة التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.