هاف ستومك وحزام ملون.. نانسي عجرم فى إطلالة أنيقة بـ عيد ميلاد ابنتها..شاهد

شاركت الفنانة نانسى عجرم متابعيها صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال مميزة.
وظهرت نانسى عجرم، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الغامق، ومرتديه معه بلوزة أنيقة باللون الأبيض مكشوفة من منطقة البطن، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسى عجرم فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من البلاشر وأحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.
وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.