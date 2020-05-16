في عيد ميلادها.. نانسي عجرم كيف جمعت نانسي عجرم بين الإغراء والرومانسية

وافق اليوم السبت 16 مايو، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي نبيل عجرم، أو كما عرفها الجمهور ب "نانسي عجرم"، إذ تحتفل اليوم ببلوغها 37 عاما.
نانسي عجرم ولدت في منطقة الأشرفية، بالعاصمة اللبنانية بيروت، عام 1983، وبدأت حياتها الفنية في الحادية عشرة من عمرها، حينما شاركت في برنامج المواهب اللبناني "نجوم المستقبل"، وأخذت الميدالية الذهبية في فئة الطرب، ثم اختفت عن الساحة لتدرس الموسيقى.
وانطلقت نانسي عجرم إلى الساحة الغنائية بأول ألبوم لها «محتجالك» الذي تم إصداره عام 1998، وتضمن 7 أغنيات، وكانت "نانسي" وقتها تبلغ من العمر 15 عامًا، ثم تمهلت 3 سنوات، وأصدرت ثاني ألبوم لها عام 2002، يحمل اسم "شيل عيونك عني"، وتضمن 7 أغنيات أيضا.
وفي عام 2003، كان موعد نانسي عجرم مع الشهرة الحقيقية، حينما أطلقت ثالث ألبوماتها "يا سلام"، وتضمن الألبوم 9 أغنيات، و3 كليبات، الأولى هي الأغنية الرئيسية للألبوم، والثانية هي "ياي سحر عيونو"، وكلاهما رومانسي، لكن الإغراء كان على رأس انطلاقة لـ نانسي في تلك الفترة، من خلال كليب "أخاصمك آه"، وهو ثالث كليبات هذا الألبوم.
وظلت نانسي عجرم تمزج بين الرومانسية والإغراء في بدايتها، فقدمت في العام التالي 2004، كليبها الشهير "آه ونص"، وهو ضمن ألبومها الرابع الذي يحمل نفس الاسم، وذاع صيت هذا الكليب خلال تلك الفترة، خاصة مع اهتمام الفتيات بأناقة وملابس نانسي عجرم في هذا الكليب.
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