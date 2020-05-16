AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. نانسي عجرم كيف جمعت نانسي عجرم بين الإغراء والرومانسية

السبت 16/مايو/2020 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
وافق اليوم السبت 16 مايو، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي نبيل عجرم، أو كما عرفها الجمهور ب "نانسي عجرم"، إذ تحتفل اليوم ببلوغها 37 عاما.

نانسي عجرم ولدت في منطقة الأشرفية، بالعاصمة اللبنانية بيروت، عام 1983، وبدأت حياتها الفنية في الحادية عشرة من عمرها، حينما شاركت في برنامج المواهب اللبناني "نجوم المستقبل"، وأخذت الميدالية الذهبية في فئة الطرب، ثم اختفت عن الساحة لتدرس الموسيقى.

وانطلقت نانسي عجرم  إلى الساحة الغنائية بأول ألبوم لها «محتجالك» الذي تم إصداره عام 1998، وتضمن 7 أغنيات، وكانت "نانسي" وقتها تبلغ من العمر 15 عامًا، ثم تمهلت 3 سنوات، وأصدرت ثاني ألبوم لها عام 2002، يحمل اسم "شيل عيونك عني"، وتضمن 7 أغنيات أيضا.

وفي عام 2003، كان موعد نانسي عجرم مع الشهرة الحقيقية، حينما أطلقت ثالث ألبوماتها "يا سلام"، وتضمن الألبوم 9 أغنيات، و3 كليبات، الأولى هي الأغنية الرئيسية للألبوم، والثانية هي "ياي سحر عيونو"، وكلاهما رومانسي، لكن الإغراء كان على رأس انطلاقة لـ نانسي في تلك الفترة، من خلال كليب "أخاصمك آه"، وهو ثالث كليبات هذا الألبوم.

وظلت نانسي عجرم تمزج بين الرومانسية والإغراء في بدايتها، فقدمت في العام التالي 2004، كليبها الشهير "آه ونص"، وهو ضمن ألبومها الرابع الذي يحمل نفس الاسم، وذاع صيت هذا الكليب خلال تلك الفترة، خاصة مع اهتمام الفتيات بأناقة وملابس نانسي عجرم في هذا الكليب.

أحمد مجدى يشارك صور له من مسلسل النهاية.. والجمهور: وجعت قلبنا
Advertisements

ترشيحاتنا

حكايات رمضانية.. محمد صلاح البطل الصائم يقود ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا

كمبوديا تعلن القضاء على كورونا وتستعد لعودة الحياة الطبيعية

معنديش مشكلة مع فرد الأمن..أحمد فلوكس يتحدث عن أزمته والفيديو المنتشر له..شاهد

بعد ظهورها على الكورنيش مع أبو هشيمة.. الجمهور يطارد ياسمين صبري

لقبوها بـ النابغة.. الزهراء لايق ابنة كفر الشيخ صوت ملائكي في تلاوة القرآن.. صور

طبيب فرنسا المثير للجدل: فيروس كورونا المستجد بدأ مرحلة الضعف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class