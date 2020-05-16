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مرأة

ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها

السبت 16/مايو/2020 - 08:54 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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هاجر هانئ
يصادف اليوم، السبت 16 مايو، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتى أتمت عامها الـ 37.

تتمتع الفنانة نانسي عجرم بذوق واستايل خاص وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات، فتميل إلى الأزياء البسيطة وغير المبالغ فيها فى الكثير من الأحيان.

تعتمد نانسي عجرم على اختيار الصيحات التى تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالى، كما تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة سواء فى الملابس أو صيحات المكياج والشعر.

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تفضل نانسي اختيار الأزياء الملفتة ذات الطابع الجريء فى بعض الأحيان، ولكنها تتميز بالحرص على التنوع بين التصميمات المختلفة ولا تفضل السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، فاعتمدت على صيحة الجمبسوت والشورت والفساتين القصيرة و الطويلة وغيرها من التصميمات التى جعلتها متنوعة.

تقوم نانسي عجرم بتطبيق صيحات المكياج الناعم الذى يكشف عن جمالها، كما تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة، وتحرص على تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات الفخمة التى تزيد من أناقتها.

ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها
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