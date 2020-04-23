بالكمامة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

أحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"،ظهرت فيها برفقة ابنتها التى حرصت على إرتداء كمامة.

وكتبت نانسي:" كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي...❤️ ELLA

وكانت قد حققت أغنية العمر لـ نانسي عجرم، من تتر مسلسل "سكر زيادة" نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين .. بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين .. العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها .. داخلين مع الأيام سبق .. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش ايام .. حب الحياه دي وعيش من غير ما تحسب كام .. الدنيا دي اضحكلها .. طول عمرها ماتحبش استسلام".

أغنية "العمر" كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبرهيم.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".