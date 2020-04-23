AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالكمامة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:13 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements
محمد نحلة

أحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها  ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"،ظهرت فيها برفقة ابنتها التى حرصت على إرتداء كمامة.


وكتبت نانسي:" كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي...❤️ ELLA


وكانت قد حققت أغنية العمر لـ نانسي عجرم، من تتر مسلسل "سكر زيادة" نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".


تقول كلمات الأغنية :"ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين .. بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين .. العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها .. داخلين مع الأيام سبق .. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش ايام .. حب الحياه دي وعيش من غير ما تحسب كام .. الدنيا دي اضحكلها .. طول عمرها ماتحبش استسلام".


أغنية "العمر" كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبرهيم.


مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسين يشارك فى تتر مسلسل "سكر زيادة" لنبيلة عبيد ونادية الجندي

نانسي عجرم تغني تتر مسلسل سكر زيادة

بعد إعلان حمل نانسى عجرم.. شاهد | تيزر أغنية العمر تتر مسلسل سكر بزيادة

نانسي عجرم تطرح والآخر دقة قلب .. شاهد

نانسي عجرم تطرح مقطعا من تتر مسلسل سكر زيادة.. فيديو

صورة تؤكد حمل نانسي عجرم في طفلها الرابع.. شاهد

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. 10 معلومات عن جيجي حديد أغلى عارضة أزياء في العالم

قضى عقوبة مدتها 44 عاما.. كورونا يودي بحياة سجين قبل إطلاق سراحه بأيام

أول تعليق من وزارة الأوقاف على تشغيل القرآن بالمساجد في رمضان

رئيس الوزراء: فتح تراخيص المركبات الجديدة فقط واستمرار خدمة الدليفري

مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء وحتى 6 صباحا ..فيديو

تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والموصلات العامة في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي وإكسسوارت.. حنان مطاوع من أحدث ظهور في المطبخ.. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 معلومات عن جيجي حديد أغلى عارضة أزياء في العالم

قضى عقوبة مدتها 44 عاما.. كورونا يودي بحياة سجين قبل إطلاق سراحه بأيام