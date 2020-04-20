أغنية العمر لـ نانسي عجرم تتر مسلسل «سكر زيادة» كاملة.. شاهد

العمر"، غناء النجمة اللبنانية نانسي عجرم طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سكر زياده" الأغنية الدعائية للعمل، وهي بعنوان "





تقول كلمات الأغنية :"ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين .. بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين .. العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها .. داخلين مع الأيام سبق .. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش ايام .. حب الحياه دي وعيش من غير ما تحسب كام .. الدنيا دي اضحكلها .. طول عمرها ماتحبش استسلام".





أغنية "العمر" كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبرهيم.



