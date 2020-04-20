أغنية العمر لـ نانسي عجرم تتر مسلسل «سكر زيادة» كاملة.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سكر زياده" الأغنية الدعائية للعمل، وهي بعنوان "العمر"، غناء النجمة اللبنانية نانسي عجرم.
تقول كلمات الأغنية :"ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين .. بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين .. العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها .. داخلين مع الأيام سبق .. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش ايام .. حب الحياه دي وعيش من غير ما تحسب كام .. الدنيا دي اضحكلها .. طول عمرها ماتحبش استسلام".
أغنية "العمر" كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبرهيم.
مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".
ويقف على إنتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.