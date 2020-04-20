AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية العمر لـ نانسي عجرم تتر مسلسل «سكر زيادة» كاملة.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:26 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سكر زياده" الأغنية الدعائية للعمل، وهي بعنوان "العمر"، غناء النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

تقول كلمات الأغنية :"ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين .. بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين .. العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها .. داخلين مع الأيام سبق .. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش ايام .. حب الحياه دي وعيش من غير ما تحسب كام .. الدنيا دي اضحكلها .. طول عمرها ماتحبش استسلام".

أغنية "العمر" كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبرهيم.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".

ويقف على إنتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تغني تتر سكر زيادة لـ نادية الجندي ونبيلة عبيد

تامر حسين يشارك فى تتر مسلسل "سكر زيادة" لنبيلة عبيد ونادية الجندي

صور.. شاهد البوسترات الدعائية لبطلات سكر زيادة قبل عرضه في رمضان

نانسي عجرم تغني تتر مسلسل سكر زيادة

بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

بعد إعلان حمل نانسى عجرم.. شاهد | تيزر أغنية العمر تتر مسلسل سكر بزيادة

ترشيحاتنا

أهلي جدة يكشف مفاجأة تدين القلعة الحمراء أمام عبد الله السعيد.. فيديو

أستاذ علاج السموم يحذر من تخزين الفسيخ في الفريزر

عمرو أديب يمزح مع دينا الشربيني: جايلك فقدان ذاكرة زي بتاعت أفلام زمان..فيديو

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و15 حالة وفاة

قيمتها تصل لمليون جنيه.. شهادة إيد واحدة.. هدية بنك ناصر لجيش مصر الأبيض

بعد رصد 12 مصابا بكورونا.. عزل 800 منزل تضم 12 ألف مواطن في قرية كفر جعفر بالغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج