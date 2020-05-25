مني زكى و يسرا الأبرز.. شاهد أجمل إطلالات المشاهير في عيد الفطر

احتفلت امس الامة الاسلامية بأول أيام عيد الفطر المبارك، ومع حلول هذه المناسبة، حرص العديد من النجمات والمشاهير علي تهنئة متابعيهن عبر صفاحتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بحلول العيد.





وخطفت بعضهن الانظار بمجموعة مختلفة و متنوعة من الاطلالات الجذابة التي جمع أغلبها بين الاناقة والبساطة.





فمن النجمات اللاتي تألقن في اول ايام عيد الفطر المبارك هن الفنانة أصالة اللاتي اطلت على متابعيها بفستان انيق باللون اللبني، بينما تألقت منى زكى بتنورة تميزت بالكرانيش مع سترة قطنية باللون الابيض.









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كما تألقت زوجة ماجد المصري بإطلالة جذابة مرتدية جمبسوت ملفتا باللون الزيتي بينما ظهرت الفنانة يسرا بفستان مبهج اتسم بنقوشات الورد الملونة.









ولفتت بعض النجمات الانظار، بإطلالتهن التي جمعت بين الاحتشام و الاناقة وكان ابرزهن نسرين طافش اللاتي ارتدت عباءة طويلة باللون الروز و نسقت معها بنطلون جينز.









وظهرت بلقيس فتحي برفقة عائلتها و تألقت بعباءة انيقة جمعت بين اللون الابيض و البيج، وارتدت أيضا سيرين عبد النور عباءة باللون الأخضر.





إليكم أبرز إطلالات النجمات فى عيد الفطر ..











