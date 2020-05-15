محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 15 مايو عيد الفنانة السورية أصالة نصري و التى أكملت عامها الـ 51، وعلى الرغم من تخطيها الخمسين لا يبدو عليها علامات التقدم فى العمر وتتمتع بجمال و رشاقة لافتة.
تعتبر أصالة من النجمات اللاتى يحافظن على مظهرهن و أناقتهن مهما تقدم بها العمر، فتحرص دائما على إتباع صيحات الموضة و التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة سواء فى الإطلالات التى تظهر بها أو صيحات المكياج أو تسريحات الشعر.
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لفتت الفنانة اصالة الكثير من الأنظار حول تصميمات الفساتين التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص خلال إحيائها الحفلات الغنائية و تألقها على خشبة المسرح، فتعتمد أصالة على الفساتين التى تتسم بالطابع المحتشم.
كما تتميز فساتين أصالة بأنها مصنوعة من الأقمشة الفخامة المزينه بالتطريزات الراقية التى تزيد من جاذبيتها و أناقتها، كما تقوم بتنسيق قطع المجوهرات الثمينة التى تزيد من جمالها أيضا.
إليكم أجمل فساتين أصالة فى عيد ميلادها ...