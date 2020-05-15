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مرأة

محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:27 ص
أصالة
أصالة
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هاجر هانئ
يصادف اليوم  15 مايو عيد الفنانة السورية أصالة نصري و التى أكملت عامها الـ 51، وعلى الرغم من تخطيها الخمسين لا يبدو عليها علامات التقدم فى العمر وتتمتع بجمال و رشاقة لافتة.

تعتبر أصالة من النجمات اللاتى يحافظن على مظهرهن و أناقتهن مهما تقدم بها العمر، فتحرص دائما على إتباع صيحات الموضة و التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة سواء فى الإطلالات التى تظهر بها أو صيحات المكياج أو تسريحات الشعر.

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لفتت الفنانة اصالة الكثير من الأنظار حول تصميمات الفساتين التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص خلال إحيائها الحفلات الغنائية و تألقها على خشبة المسرح، فتعتمد أصالة على الفساتين التى تتسم بالطابع المحتشم.

كما تتميز فساتين أصالة بأنها مصنوعة من الأقمشة الفخامة المزينه بالتطريزات الراقية التى تزيد من جاذبيتها و أناقتها، كما تقوم بتنسيق قطع المجوهرات الثمينة التى تزيد من جمالها أيضا.

إليكم أجمل فساتين أصالة فى عيد ميلادها ...

محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها
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