بفستان أوف شولدر.. يسرا بإطلالة ملونة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

كل عيد وأنتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا حبايبي .. سعدتي متتوصفش لوجودي معاكم السنة دي في رمضان .. بشكر من كل قلبي كل واحد قال كلمة حلوة فحقي وفحق كل صناع المسلسل ربنا مايحرمني من حبكم ولا من وجودكم فحياتي.. الحياة حلوة بيكم Please stay safe ♥️ #Youssra #يسرا