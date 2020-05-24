بفستان أوف شولدر.. يسرا بإطلالة ملونة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وأنيقة.
وأطلت بها يسرا، بفستان طويل ومطعم بمجموعة من الألوان المبهجة التى تبرز عن أناقتها، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الغامق الذى يتناسب مع إطلالتها، ووضعت نظارة شمسية لأكمال إطلالتها.
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وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال إطلالتها.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال إطلالتها