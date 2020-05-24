بفستان جرئ.. منى ممدوح بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد





وظهرت منى ممدوح ، بفستان قصير باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من الألوان والنقشات التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت منى ممدوح فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وارتدت نظارة شمسية للعيون لأكمال إطلالتها.









كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلى الطبيعية التى تتناسب مع إطلالتها .





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.