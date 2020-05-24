بعد احتفالها بمليون متابع.. شاهد أجمل إطلالات هاجر أحمد





وتتميز الفنانة هاجر أحمد بإطلالتها المميزة التي تخطف الأنظار، فهي تتألق بعدد من الإطلالات التي تشاركها مع المتابعين على صفحتها، فهي تفضل ارتداء الكاجوال والكلاسيك.





كما تفضل ترك خصلات شعرها الأسود منسدلا على كتفيها باستمرار، فهي تميل إلى البساطة.





وأما من الناحية الجمالية تختار هاجر أحمد بعض اللمسات التي تبرز جمال ملامحها الرقيقة، فهي تفضل أن تضع اللون الكاشمير في الشفاه، أو اللون الأحمر.





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وإليكم أجمل إطلالات هاجر أحمد: