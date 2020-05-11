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مرأة

بملابس عصرية .. هاجر أحمد تستعرض أناقتها فى احدث ظهور

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:41 م
هاجر أحمد
هاجر أحمد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الشابة هاجر أحمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها من إحدى جلسات التصوير.


تألقت هاجر أحمد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون الرمادى و نسقت معهما جاكيت فرو متوسط الطول، مما منحها إطلالة كاجوال أنيقة.



وأكملت هاجر أحمد إطلالتها بحقيبة حول خصرها باللون الفضى مما كشف عن رشاقتها، وانتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هاجر أحمد على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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Bonjour ☕️

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