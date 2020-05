هاجر أحمد لـ متابعيها: من قلبي شكرا لتعبكوا وحبكوا.. أنتوا عندي بمية مليون.. فيديو

View this post on Instagram

عمري ما اهتميت با ارقام ولا أعداد اهم حاجة ان اللي موجود في حياتي يكون حقيقي وصادق وبس زيكوا بالظبط مليون محب حقيقي وصادق من قلبي شكرا لتعبكوا وحبكوا انتوا عندي ب مية مليون 🤍 A million real followers are better than a hundred million fake followers From the bottom of my heart thank you so much 1 Million lovers Kisses 😘 😘🤍 ‏#hager_fans