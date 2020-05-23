هاجر أحمد لـ متابعيها: من قلبي شكرا لتعبكوا وحبكوا.. أنتوا عندي بمية مليون.. فيديو

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





انتوا عندي ب مية مليون". وكتبت هاجر أحمد معلقة على الفيديو: "عمري ما اهتميت با ارقام ولا أعداد اهم حاجة ان اللي موجود في حياتي يكون حقيقي وصادق وبس زيكوا بالظبط مليون محب حقيقي وصادق من قلبي شكرا لتعبكوا وحبكوا ..

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وجاء التعليقات كالآتي: أ لف مليون مبروك .. بنحبك جدا يا هاجر .. دايما ناجحة و متالقة.





يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة هاجر أحمد وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.





كما شاركت في السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "هوجان" الذى عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".





وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.