خلال 48 ساعات.. 10 حرائق في العاصمة من دون إصابات أو خسائر بشرية

شهدت القاهرة خلال الـ 48 ساعة الماضية 10 حرائق ما بين وحدات سكنية ومحال تجارية ومطعم وسيارة وتم السيطرة عليهم وإخمادهم بدون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح قبل امتدادهم.

10 حرائق في القاهرة بدون إصابات

حيث نشب حريق داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة حارة اليهود في الموسكي بالقاهرة وانتقلت أجهزة الحماية المدنية لموقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده حيث تبين اندلاع النيران في مخلفات بجوار أحد المحلات التجارية.

حريق داخل مخازن في مدينة السلام

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق مصنع في مخازن بمنطقة مدينة السلام، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية.

إخماد حريق بالمنطقة الصناعية في زهراء المعادي

أيضا نجحت أجهزة أمن القاهرة في السيطرة على حريق مصنع في المنطقة الصناعية بزهراء المعادي، حيث جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات.

حريق داخل مخزن كابلات في التجمع

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في مخزن كابلات كهربائية في التجمع الخامس، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

حريق يلتهم محلات تجارية في الدويقة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في محلات تجارية بشارع سعد المصري في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر، حيث تم السيطرة على النيران قبل امتدادها بدون إصابات.

حريق داخل جراج أسفل عقار بمدينة نصر

كما نجحت أجهزة أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في بجراج أسفل عقار سكني بمنطقة مدينة نصر، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية.

مصر الجديدة.. حريق شقة سكنية

وفي مصر الجديدة وتحديدا ميدان الإسماعيلية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بأحد العقارات، بدون إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق في شقة بالطابق السابع في عابدين

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إخماد حريق شقة سكنية بشارع شريف في عابدين، بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع عصر اليوم الأحد نتيجة ماس كهربائي في الشقة.

مخزن إطارات سيارات في النهضة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في مخزن إطارات سيارات بمنطقة النهضة في القاهرة، حيث جرى الدفع ب ٦ سيارات إطفاء وخزان مياه وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده.

حريق داخل محل ملابس في حدائق حلوان

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق محل ملابس بالقرب من محطة مترو حدائق حلوان، حيث انتقلت ٣ سيارات اطفاء مصحوبة ب سيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده.