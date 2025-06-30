مصرع شخص صدمه قطار فى مكان غير مخصص للعبور بقليوب

لقى شخص مصرعه على شريط السكة الحديد حيث صدمه قطار بمزلقان ميت حلفا التابع لمركز قليوب، فى محافظة القليوبية وتم نقل الجثة الى مستشفى قليوب العام وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي، أعلى شريط السكة الحديد، بمزلقان ميت حلفا، مركز قليوب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور شخص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات ليصدمه مما أسفر عن تحول جثمانه إلى أشلاء، وتم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.