قرار عاجل بشأن المتهم بدهس رجل ونجلته وحفيدته فى مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة دهس رجل ونجلته وحفيدته بسيارته فى مدينة نصر.









كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن واقعة تصادم بالقاهرة وفرار مرتكب الواقعة.





القبض على شخص دهس رجل ونجلته وحفيدته





بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بدائرة القسم .





بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص وكريمته وحفيدته "متوفين" الطريق محل البلاغ إصطدمت بهم سيارة "تم التحفظ عليها – لاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة" نتج عن ذلك وفاتهم .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – له معلومات جنائية) وتم ضبطه بمكان إختبائه بالإسكندرية، وبمواجهته علل هروبه من مكان الحادث خشية مسائلته قانونياً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.