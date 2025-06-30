إخماد حريق محدود داخل حارة اليهود بالموسكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع بجوار أحد المحلات التجارية في الموسكي.

السيطرة على حريق مخلفات في حارة اليهود

تبين من معاينة أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع في مخلفات بجوار أحد المحلات التجارية في حارة اليهود بدون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في محل تجاري بحارة اليهود في الموسكي.

على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.