فيديوهات مخلة| تفاصيل حبس صانع محتوى شهير بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانع محتوى لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.









أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.





تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – جهاز حاسب آلى– الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".