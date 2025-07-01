سوبارو تنهار وسط صراعات الرسوم الجمركية الأمريكية

في ظل الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على السيارات المستوردة من اليابان، تواجه شركة سوبارو اليابانية تحديًا ماليًا خطيرًا، وقد تكون سيارة فورستر هي طوق النجاة الوحيد لإنقاذ الشركة من تدهور الأرباح.

فورستر تتصدر المبيعات

حتى مايو 2025، باعت سوبارو أكثر من 84,600 وحدة من فورستر في السوق الأمريكي، بنسبة نمو بلغت 3.9% عن العام السابق، لتتربع على عرش أكثر طرازات سوبارو مبيعًا في الولايات المتحدة، التي تمثل 71% من مبيعات الشركة عالميًا.

تهديد الرسوم الأمريكية

تستورد سوبارو نحو 50% من سياراتها المباعة في أمريكا من اليابان، ومع فرض رسوم جمركية تصل إلى 25%، تتوقع الشركة انخفاض أرباحها التشغيلية بنحو 2.5 مليار دولار – وهو رقم يقترب من أرباحها الكلية في السنة المالية الماضية.

للتقليل من الخسائر، تخطط سوبارو لتوسيع إنتاج فورستر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مصنعها في ولاية إنديانا، الذي قد تصل طاقته الإنتاجية إلى 400,000 سيارة سنويًا.

لكن حتى الآن، لم تتعهد الشركة رسميًا بزيادة الإنتاج، بسبب ضعف سلسلة التوريد اليابانية وعدم جاهزية الموردين المحليين.

داخل اليابان، حظيت فورستر الجديدة بإقبال قوي، حيث سجلت الشركة 12,000 طلب شراء في أبريل فقط، وهو أكثر من ضعف أعلى رقم شهري سابق، ما يعكس استمرار الثقة بالعلامة التجارية رغم التحديات.

بين ضغط الرسوم، وتحديات التصنيع، وطلب متزايد على فورستر، تبدو سوبارو عالقة في معادلة صعبة.

وفي حين تمثل الولايات المتحدة سوقًا حيويًا لا يمكن خسارته، فإن إنقاذ الأرباح قد يتطلب قرارات إنتاجية جريئة وسريعة.