قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور وزير الطيران.. ضباط المراقبة الجوية يحتفلون باليوم العالمي| صور
إدارة كييف العسكرية: استمرار خطر الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية وقصف محطة وقود في دنيبروفسكي
البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عزبة النخل والمرج | صور
أحمد موسى: وثائق أمريكية كشفت تخطيط واشنطن لإنشاء 33 سدا في إثيوبيا
أحمد موسى: العمليات الإرهابية في سيناء بدأت عام 2004
أحمد موسى: تطوير القدرات البحرية المصرية يتواصل.. وتصنيع 75% من مكونات القطع البحرية محليًا
هجوم بصواريخ باليستية على كييف.. انفجارات وأضرار تطال منشآت الطاقة
أحمد موسى يكشف تفاصيل متابعة بيانات الداخلية ومنظومة إدارة الأزمات.. ويتحدث عن أوضاع سيناء
إعلامي ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع القناة: لا بنلعب ولا بنكسب
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة ومن خالف نعلمه برفق
محمود مسلم: الأمن القومي المصري والسعودي جناحا الأمن القومي العربي
مانشستر يونايتد يخسر برباعية من كومو في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شيخ مشايخ الطرق الصوفية من ساحة أحمد البدوي: لا تصوف بلا شريعة ولا ولاية تعفي من التكليف

القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية
القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية
الغربية أحمد علي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، أن التصوف الصحيح منهج علمي وتربوي وأخلاقي يقوم على الكتاب والسنة وتزكية النفوس وعمارة الأرض، مشددًا على أنه لا تصوف بلا شريعة، ولا حقيقة تناقض الشريعة، ولا ولاية تعفي الإنسان من التكليف، وأن كل ما يخالف الكتاب والسنة ليس من التصوف الصحيح في شيء.

صرح بذلك أحمد قنديل
المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية

احتفالية الطرق الصوفية 


واضاف قنديل أنه  تلك التصريحات جاءت خلال كلمته في المؤتمر السنوي للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، الذي أقامته المشيخة العامة للطرق الصوفية بالساحة الأحمدية بسيجر بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد النبوي الأمين العام لمجلس الشؤون الإسلامية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية ومشايخ الطرق الصوفية.

واضاف قنديل  أن شيخ المشايخ الدكتور  القصبي أوضح  أن الاحتفال بأولياء الله الصالحين ليس مجرد استعادة لذكريات الماضي، وإنما استحضار للقيم والمبادئ التي عاشوا من أجلها، وفي مقدمتها الصدق والأمانة والرحمة والإخلاص والتسامح والعمل والاجتهاد والانتماء للوطن.

دعوه الدين الوسطي 

وشدد على أن التصوف لم يكن يومًا دعوة إلى الانعزال عن الحياة، بل هو مدرسة للإخلاص والعمل والأخذ بالأسباب، مؤكدًا أن المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنعكس على سلوك الإنسان وأخلاقه وتعامله مع أسرته ومجتمعه ووطنه.

ودعا شيخ مشايخ الطرق الصوفية إلى إحياء ذكرى الأولياء والصالحين بالذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وإطعام الطعام وصلة الأرحام ومساعدة الفقراء والمحتاجين، مؤكدًا أن المشيخة العامة ترفض أي ممارسات تخالف صحيح الدين، وتواجه الأخطاء بالحكمة والموعظة الحسنة.

لا للشائعات

وفي رسالة وطنية مهمة، حذر القصبي من خطورة الشائعات والأكاذيب ومحاولات نشر الفتن وتقسيم المجتمعات، مؤكدًا أن الوعي مسؤولية دينية ووطنية، وأن الإنسان الواعي لا ينساق وراء الأخبار المضللة أو يردد معلومات دون التحقق من صحتها.

وأكد أن الطرق الصوفية المصرية ستظل حارسة لقيم الوسطية والاعتدال، وشريكًا أصيلًا في بناء الإنسان المصري، وحريصة على وحدة الصف الوطني، والتصدي لمحاولات إثارة الفتن، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.

الدعاء بحفظ مصر 

واختتم القصبي كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها ومؤسساتها، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والاستقرار، موجهًا التهنئة لأبناء محافظة الغربية بمناسبة عيدها القومي واحتفالات مولد سيدي أحمد البدوي.

اخبار محافظة الغربية مولد السيد البدوي بطنطا احتفالية الطرق الصوفية شيخ العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الدولار

بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية توافق على دعم بـ500 ألف يورو لقطاعات الزراعة والصيد والاستزراع المائي في سلوفينيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية

انتشال جثامين 5 فلسطينيين قضوا في غرق قوارب قبالة جزيرتين يونانيتين

الحرب الإيرانية

سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب إيران

بالصور

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد