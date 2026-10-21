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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اليوم| الأهلي يطارد الصدارة أمام القناة.. وسيراميكا كليوباترا يبحث عن استعادة الانتصارات.. والاتحاد يصطدم بطموحات غزل المحلة

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

تدخل منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم مرحلة جديدة من الصراع على المراكز المتقدمة مع إسدال الستار اليوم على مباريات الجولة السابعة بإقامة ثلاث مواجهات تحمل أهدافًا متباينة يتصدرها لقاء الأهلي والقناة الذي يمثل اختبارًا مهمًا للفريق الأحمر في سباق المنافسة على القمة وسط رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في مواصلة الضغط على بيراميدز وعدم التفريط في أي نقاط جديدة قد تعقد حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد الجولة الختامية مواجهتين أخريين تجمع الأولى سيراميكا كليوباترا مع منتخب السويس بتروجت بينما يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري في مواجهة تحمل أهمية خاصة لأصحاب الأرض الذين يبحثون عن انتصار يعيد إليهم الأمل في الابتعاد عن قاع جدول الترتيب في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

الأهلي والقناة.. ثلاث نقاط لا تقبل المساومة

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي حيث يستضيف الأهلي فريق القناة في مواجهة تبدو على الورق في متناول أصحاب الأرض لكنها تحمل حسابات خاصة في ظل احتدام المنافسة على صدارة الدوري ورغبة الفريق الأحمر في استعادة زمام المبادرة بعد التعثر الذي كلفه فقدان نقطتين ثمينتين أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة.

ويدخل الأهلي اللقاء بشعار الفوز فقط واضعًا نصب عينيه مواصلة مطاردة بيراميدز الذي استفاد من تعثر منافسه للانفراد بالقمة بينما يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 16 نقطة وفقًا للترتيب الوارد قبل مباريات اليوم. ويمنح هذا الوضع مواجهة القناة أهمية مضاعفة إذ يدرك الجهاز الفني أن أي تعثر جديد قد يمنح المنافس فرصة توسيع الفارق ويضع المزيد من الضغوط على الفريق في الجولات المقبلة.

ولا تقتصر حسابات الأهلي على حصد النقاط الثلاث بل تمتد إلى استعادة الاستقرار الفني ومواصلة البناء على النتائج الإيجابية في ظل رغبة عموتة في الحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية وتثبيت ملامح التشكيل الذي يعتمد عليه في المنافسات المحلية والقارية.

ويخوض الأهلي المباراة في ظل ارتباطاته الإفريقية بعدما عاد بفوز ثمين على كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية ليصبح مطالبًا بالتعامل مع لقاء الدوري باعتباره خطوة مهمة قبل مواجهة الإياب في القاهرة. ورغم أفضلية الفوز خارج الأرض فإن الجهاز الفني يستهدف تأمين التأهل إلى دور الـ16 بأداء قوي ونتيجة جديدة تعزز الثقة داخل الفريق.

القناة يبحث عن مفاجأة أمام حامل الطموحات

في المقابل يدخل القناة المباراة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية مستندًا إلى قدرته على اقتناص النقاط من خلال التعادلات بعدما جمع سبع نقاط من فوز واحد وأربعة تعادلات ليصبح من أكثر فرق المسابقة ميلًا إلى اقتسام النقاط حتى الآن.

ويمنح هذا السجل مؤشرًا على أن الفريق لا يستسلم بسهولة وهو ما قد يدفعه إلى الاعتماد على التنظيم الدفاعي وتقليص المساحات أمام لاعبي الأهلي مع محاولة استغلال الفرص المتاحة في الهجمات المرتدة.

ويدرك القناة أن مواجهة الأهلي تختلف عن بقية مباريات الموسم وأن الخروج بنقطة من استاد القاهرة قد يمثل نتيجة إيجابية في حسابات الفريق لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس يبحث عن الفوز ولا يملك رفاهية إهدار المزيد من النقاط.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا بين رغبة الأهلي في الحسم المبكر ومحاولات القناة إطالة أمد المواجهة والإبقاء على حظوظه قائمة حتى الدقائق الأخيرة.

سيراميكا كليوباترا يتمسك بفرصة المربع الذهبي أمام بتروجت

وفي مواجهة أخرى يلتقي سيراميكا كليوباترا مع منتخب السويس بتروجت على استاد هيئة قناة السويس في مباراة يدخلها الطرفان بأهداف مختلفة لكنهما يتفقان على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

ويبحث سيراميكا كليوباترا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية وهي النتيجة التي أوقفت تقدمه وفرضت عليه ضرورة الرد سريعًا حتى لا يفقد موقعه بين الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويمتلك سيراميكا كليوباترا 12 نقطة ويطمح إلى الاقتراب من المربع الذهبي لكنه يدرك أن استمرار نزيف النقاط قد يسمح لمنافسيه وفي مقدمتهم المقاولون العرب وسموحة بتقليص الفارق والدخول بقوة في دائرة المنافسة.

ومن هنا تبدو المباراة فرصة مهمة أمام سيراميكا كليوباترا لتصحيح المسار واستعادة الثقة خاصة أن الفريق يحتاج إلى إظهار رد فعل قوي بعد رباعية بيراميدز سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية إذا أراد مواصلة التقدم في جدول الدوري.

على الجانب الآخر يدخل منتخب السويس بتروجت اللقاء وفي رصيده ثماني نقاط ساعيًا إلى تحقيق فوز يمنحه دفعة جديدة نحو منطقة وسط الجدول ويبعده عن حسابات المراكز المتأخرة.

غزل المحلة والاتحاد.. مواجهة بطموحين متناقضين

وفي قلب الدلتا يستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري في مواجهة جماهيرية تحمل أهمية كبيرة للفريقين رغم اختلاف موقعيهما في جدول الترتيب.

ويعيش غزل المحلة بداية صعبة للموسم بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة وضعته في قاع الجدول ليصبح مطالبًا بتحقيق انتصار يعيد الأمل إلى جماهيره ويمنح اللاعبين دفعة معنوية تساعدهم على تجاوز النتائج السلبية التي صاحبت الفريق منذ انطلاق المسابقة.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الاتحاد السكندري الذي يقدم نتائج إيجابية تحت قيادة مديره الفني حمزة الجمل ونجح في الوصول إلى 13 نقطة ليقترب من المربع الذهبي ويعزز طموحاته في استعادة مكانته بين فرق المقدمة.

ويسعى الاتحاد إلى مواصلة التقدم وعدم التفريط في فرصة جديدة لحصد النقاط خصوصًا أن الفوز خارج ملعبه قد يمنحه دفعة قوية في سباق المراكز الأربعة الأولى ويؤكد أن نتائجه الإيجابية ليست مجرد انطلاقة مؤقتة.

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