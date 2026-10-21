محافظ الغربية يتفقد الأعمال بالقطاع الأخير من شارع الجلاء بالمحلة ..صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعمال استكمال وضع الطبقة السطحية للقطاع الأخير من رصف شارع الجلاء بحي أول المحلة الكبرى، بداية من تقاطع شارع محب وحتى تقاطع طريق كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين حركة المرور بالمدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، وجمال قطقاط رئيس حي أول المحلة.

توجيهات محافظ الغربية

يُعد شارع الجلاء من الشوارع الحيوية بالمحلة الكبرى، إذ يربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ، مرورًا بشارعي شكري القوتلي ومحـب، ويبلغ طوله نحو 1700 متر، بمتوسط عرض 16 مترًا، بما يجعله أحد المحاور المهمة لحركة المواطنين والسيارات داخل المدينة.

رفع كفاءة الخدمات

وأعرب أهالي الشارع عن سعادتهم باستكمال أعمال الرصف، لما تمثله من أهمية في تيسير حركة التنقل وتحسين مستوى الطريق، موجهين الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على الاهتمام بتطوير الشوارع والاستجابة لاحتياجاتهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية استمرار متابعة أعمال الرصف والتطوير ميدانيًا، والحرص على تنفيذها وفق المواصفات الفنية المقررة، بما يضمن جودة الطرق واستدامتها، ويحقق مردودًا ملموسًا يشعر به المواطن في حياته اليومية.