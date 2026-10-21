رئيس مياه الغربية يتفقد فرع الشركة ببسيون ويتابع مستوى الخدمات ويُسلّم شهادة الاعتماد لمعمل الفرع

أجرى الدكتور محمود عبد الرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية بفرع الشركة ببسيون، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الأداء.

جولة ميدانية

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل جولته بتفقد مركز خدمة العملاء، حيث اطمأن على انتظام سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات، وآليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضاهم.

تحسين خدمات المواطنين

كما تفقد الورشة الميكانيكية بالفرع، لمتابعة مدى جاهزية المعدات وكفاءة أعمال الصيانة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الجاهزية الفنية للمعدات، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

رفع كفاءة الخدمات

وشملت الجولة تفقد معمل فرع بسيون، الحاصل على شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، حيث أشاد بمستوى العمل داخل المعمل، مثمنًا جهود العاملين والتزامهم بمعايير الجودة المعتمدة.

وفي ختام الجولة، عقد رئيس الشركة اجتماعًا مع العاملين بالفرع، قدم خلاله الشكر والتقدير لجهودهم، وقام بتسليم شهادة الاعتماد للعاملين بالمعمل، تقديرًا لما حققوه من تميز يعكس الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة الفنية، متطلعًا إلى مواصلة النجاح والحفاظ على مستوى الأداء المتميز.

العمل بروح الفريق الواحد

وحث الدكتور محمود عبد الرحمن سعد جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالانضباط وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الشركة.