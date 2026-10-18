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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طوارئ لاستقبال الزوار.. كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟

كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟
كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟
أحمد علي

رفعت محافظة الغربية درجة الاستعداد لاستقبال زوار مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتنظيم الحركة المرورية، إلى جانب رفع جاهزية الخدمات الطبية والوقائية، للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الزائرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير الأجواء الآمنة خلال الاحتفالات.

كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟

وفي هذا الإطار، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الأجهزة التنفيذية لتيسير حركة المواطنين بمحيط مسجد السيد البدوي ومناطق الاحتفالات، بالتوازي مع تنفيذ خطة متكاملة للتأمين الطبي والوقائي، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والزائرين على مدار الساعة.

توجيهات بتكثيف النظافة ورفع الإشغالات

تابع محافظ الغربية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي والشوارع المؤدية إليه ومناطق الاحتفالات، إلى جانب متابعة تنظيم الحركة المرورية وتكثيف التواجد الأمني، بما يسهم في تسهيل حركة الزائرين والحفاظ على سلامتهم.

وكيل الصحة بالغربية
كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟

ووجّه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمشاة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بالمسجد والشوارع المؤدية إليه.

كما أكد ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنظيم الحركة المرورية، وتعزيز التواجد الأمني، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر في حركة الزائرين.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية بمحيط المسجد ومختلف مناطق الاحتفالات، وتكثيف الجهود للحفاظ على النظافة والانضباط وتحقيق السيولة المرورية، بما يضمن استقبال زوار المولد في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمدينة طنطا وأهالي الغربية وضيوفها.

كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟

خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال الاحتفالات

وفي إطار الاستعدادات الطبية، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، من خلال خطة متكاملة للتأمين الطبي والوقائي، تستهدف توفير الرعاية الصحية للزائرين والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة طوال فترة الاحتفالات.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جاهزية فرق التأمين الطبي وانتظام تقديم الخدمات على مدار الساعة، مشيرة إلى تفقدها تمركزات التأمين بميدان سيجر، ومتابعة استعداد الفرق الطبية المشاركة في خطة التأمين.

وأوضحت أن الخطة تتضمن الدفع بعيادات متنقلة مجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم اللازمة، في المناطق الرئيسية للاحتفالات وساحات المريدين، إلى جانب توفير سيارة إسعاف متمركزة على مدار 24 ساعة، للتعامل السريع مع الحالات الطارئة.

كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟

خدمات مجانية ضمن المبادرات الرئاسية

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن خطة التأمين تشمل تقديم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» مجانًا لرواد المولد، من خلال مبادرات دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية.

كما تتضمن الخطة توفير خدمات عيادات تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم المشورة الأسرية ووسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تكثيف أنشطة التوعية الصحية للزائرين، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والاستفادة من الخدمات المتاحة خلال الاحتفالات.

كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟

تكثيف الرقابة على الأغذية والمياه

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أكدت وكيل وزارة الصحة تكثيف أعمال فرق الطب الوقائي والترصد ومراقبة الأغذية وصحة البيئة، من خلال المرور على الباعة الجائلين ومحال بيع الأغذية والمشروبات، وسحب عينات من المياه، إلى جانب تنفيذ أعمال الرش ومكافحة الحشرات.

وأشارت إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية الصحة على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والوقائي والتعامل مع أي مستجدات، مع إعداد بيان يومي موثق بالجهود المبذولة.

كيف استعدت محافظة الغربية لاستقبال زوار مولد السيد البدوي في طنطا؟

كما تشمل الاستعدادات رفع جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة طوال فترة احتفالات مولد السيد البدوي بمدينة طنطا.

مولد السيد البدوي محافظة الغربية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية

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