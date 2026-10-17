«صحة الغربية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات مولد السيد أحمد البدوي

أعلنت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات، التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والزائرين، واستمرار المتابعة الميدانية لفرق التأمين الطبي ، حيث تفقدت تمركزات التأمين بميدان سيجر، للوقوف على جاهزية الفرق الطبية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين والزائرين، تزامنًا مع احتفالات محافظة الغربية بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا .

عيادات متنقلة وتمركزات طبية على مدار 24 ساعة

وأوضحت وكيل الوزارة أن خطة التأمين الطبي تتضمن الدفع بعدد من العيادات المتنقلة المجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والاطقم الطبية ، لتقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة بالمناطق الرئيسية للاحتفالات وساحات المريدين، إلى جانب توفير سيارة إسعاف متمركزة على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

تقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا

وأضافت أن الخطة تشمل إتاحة خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» مجانًا لرواد المولد، من خلال مبادرات دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الوقائية.

خدمات لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية

كما تتضمن خطة التأمين توفير خدمات عيادات تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم المشورة الأسرية ووسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تكثيف أنشطة التوعية الصحية، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف الرقابة الوقائية ومتابعة سلامة الأغذية

في ذات السياق أكدت وكيلة الوزارة، تكثيف أعمال فرق الطب الوقائي والترصد ومراقبة الأغذية وصحة البيئة، من خلال المرور المكثف على الباعة الجائلين ومحال الأغذية والمشروبات، وسحب عينات من المياه، وتنفيذ أعمال الرش ومكافحة الحشرات، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية الصحية؛ لضمان سلامة المترددين على أماكن الاحتفالات والحد من انتشار الأمراض.

غرفة عمليات على مدار الساعة ورفع جاهزية المستشفيات

واختتمت وكيل الوزارة بالتأكيد على انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع إعداد بيان يومي موثق بكافة الأنشطة والجهود المبذولة، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة واستمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة طوال فترة الاحتفالات.