قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. مواعيد المترو وقطار LRT
قرار مفاجئ من محافظ مطروح.. إعفاء رئيس مدينة سيوة ونائبه من منصبيهما.. اعرف الأسباب
من حماية الأمن القومي إلى مواجهة الطوارئ.. متى يعقد مجلس النواب جلسات استثنائية؟
كأس الخليج للناشئين.. محمد جمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى السعودية
السترات الصفراء.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن في فرنسا
إلهام شاهين: تعرضت لهجوم من السلفيين بسبب «لحم رخيص» رغم أنه أكثر أعمالي احتشاما
شوط أول سلبي بين منتخب مصر للناشئين والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
لاعتداءهم على دبلوماسيين.. بلجيكا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إسرائيليين
حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني
مطار عدن يستأنف رحلاته بعد تعليق مؤقت إثر هجوم بطائرة مسيّرة
حفاظا على أرزاق التجار.. محافظ القاهرة: ترميم سوق الخيامية خلال ساعات الليل
خالد الجندي: الإرهابيون يحاولون تزييف الحقائق لخطف عقول الشباب وتدمير القيم.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة الغربية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات مولد السيد أحمد البدوي

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات، التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والزائرين، واستمرار المتابعة الميدانية لفرق التأمين الطبي ، حيث تفقدت تمركزات التأمين بميدان سيجر، للوقوف على جاهزية الفرق الطبية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين والزائرين، تزامنًا مع احتفالات محافظة الغربية بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا .

عيادات متنقلة وتمركزات طبية على مدار 24 ساعة

وأوضحت وكيل الوزارة أن خطة التأمين الطبي تتضمن الدفع بعدد من العيادات المتنقلة المجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والاطقم الطبية ، لتقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة بالمناطق الرئيسية للاحتفالات وساحات المريدين، إلى جانب توفير سيارة إسعاف متمركزة على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

تقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا

وأضافت أن الخطة تشمل إتاحة خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» مجانًا لرواد المولد، من خلال مبادرات دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الوقائية.

خدمات لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية

كما تتضمن خطة التأمين توفير خدمات عيادات تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم المشورة الأسرية ووسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تكثيف أنشطة التوعية الصحية، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف الرقابة الوقائية ومتابعة سلامة الأغذية

في ذات السياق  أكدت وكيلة الوزارة، تكثيف أعمال فرق الطب الوقائي والترصد ومراقبة الأغذية وصحة البيئة، من خلال المرور المكثف على الباعة الجائلين ومحال الأغذية والمشروبات، وسحب عينات من المياه، وتنفيذ أعمال الرش ومكافحة الحشرات، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية الصحية؛ لضمان سلامة المترددين على أماكن الاحتفالات والحد من انتشار الأمراض.

غرفة عمليات على مدار الساعة ورفع جاهزية المستشفيات

واختتمت وكيل الوزارة بالتأكيد على انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع إعداد بيان يومي موثق بكافة الأنشطة والجهود المبذولة، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة واستمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة طوال فترة الاحتفالات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي صحة الغربية استعدادات مولد السيد البدوي بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ترشيحاتنا

زيت الصبار

فوائد زيت الصبار للشعر.. طرق استخدامه لتقليل التقصف

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

5 أبراج قد تتأثر بأجواء الخريف.. أنت منهم؟

شركة تنظيف المنزل والفرن والخزان بالرياض

شركة واحدة لتنظيف المنزل والفرن والخزان بالرياض: دليلك الشامل

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد