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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يعلن قائمة مواجهة غزل المحلة في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادةً حمزة الجمل قائمة زعيم الثغر استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان، علي الجابري.

خط الدفاع: أحمد العربي، مصطفى إبراهيم، مؤمن عوض، خالد مسعد، محمد فخري، إسلام عبدالله، مازن أسامة، محمود عماد، محمد مصطفى ميدو.

خط الوسط والهجوم: إسحاق سافيو، أحمد حمدي، بالاكال فييرا، نور علاء، أحمد ناجي، جوزيف أرهولا، يسري وحيد، جون إيبوكا، محمد تونجي، كينيث سيماكولا، حسام حسن

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