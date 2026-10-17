قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: الأهلي يفكر في ضم لاعب من المصري البورسعيدي
قطع الكهرباء عن مدينة المنشأة في سوهاج .. المواعيد والمناطق المتأثرة
رئيس مدينة كفر صقر يكرم شابا لشجاعته في إخماد حريق بعقار بحي السلام
إخماد نيران حريق بمطعم ماكولات بشارع البحر بالمحلة إثر ماس كهربائي
الدفاع الجوي الروسي ينجح في تدمير 25 طائرة مسير مُحلقة باتجاه موسكو
طالب بالتتويج.. رسالة قوية من محمد فارس لـ الأهلي في الكونفدرالية الإفريقية
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
السيطرة على حريق نشب في عقار بالشرقية..شاهد
فضل الصلاة على النبي في قضاء الحوائج والرزق.. 40 جائزة فهل تعرفها؟
أمير هشام: ارتياح في الأهلي بعد تألق توفيق محمد أمام الزمالك
أحمد سليمان: الزمالك يتعرض لحملات هجوم على معتمد جمال واللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخماد نيران حريق بمطعم ماكولات بشارع البحر بالمحلة إثر ماس كهربائي

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمطعم ماكولات ومشروبات شهير بشارع البحر بنطاق حي أول المحلة إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في محتويات مطعم ماكولات ومشروبات شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء بنطاق دائرة القسم.

ماس كهربائي مفاجىء 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء لإخماد نيران حريق إثر ما كهربائي مفاجئ.

إخماد نيران حريق 


كما تم إخماد حريق المطعم دون وقوع إصابات وخسائر بشرية قبل امتداده للمنازل المجاورة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إخماد حريق هائل مطعم ماكولات بشارع البحر المحلة ماس كهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام فقط من تعيينها

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم دراجتين نارييتين على صحراوى قنا الغربى

المتهم

سقوط لص سرق إسطوانة غاز من أعلى سطح عقار في الإسكندرية

المتهمة

القبض على المتهمة بالتعدي على طفلتها بالضرب في الشارع

بالصور

بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف

أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء

برج الحوت حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. ليس عليك إسعاد الجميع

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. تجنبي 6 أخطاء لمنع الضرر وخسارة المال.. لا تنخدعي بالتجارب الشخصية وكلام الإعلانات

قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها
قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها
قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها

برج الدلو حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. جرب أفكار جديدة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد