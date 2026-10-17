إخماد نيران حريق بمطعم ماكولات بشارع البحر بالمحلة إثر ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمطعم ماكولات ومشروبات شهير بشارع البحر بنطاق حي أول المحلة إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في محتويات مطعم ماكولات ومشروبات شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء بنطاق دائرة القسم.

ماس كهربائي مفاجىء



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء لإخماد نيران حريق إثر ما كهربائي مفاجئ.

إخماد نيران حريق



كما تم إخماد حريق المطعم دون وقوع إصابات وخسائر بشرية قبل امتداده للمنازل المجاورة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.