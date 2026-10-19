محافظ الغربية يوجّه بتكثيف الحملات التموينية بطنطا وسمنود والمحلة وزفتى وتحرير 51 محضرًا

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة التي استهدفت مخابز قرية فيشا سليم بمركز طنطا عن تحرير 11 محضرًا، شملت مخالفات تموينية ونقص اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارات سمنود ومركز طنطا وبندر طنطا ومركز المحلة الكبرى وزفتى عن تحرير 40 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف في الدقيق المدعم، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 51 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز للتأكد من انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.