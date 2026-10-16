محافظ الغربية يعلن بدء مرحلة جديدة لتطوير منظومة النظافة بمدينة المحلة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، بدء الأعمال التجريبية لشركة نظافة متخصصة بنطاق حي أول المحلة الكبرى، في خطوة طال انتظارها من أهالي المدينة للارتقاء بمستوى النظافة، من خلال تكثيف أعمال كنس الشوارع وإزالة الأتربة والمخلفات، وتحسين المظهر العام للطرق والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وتشمل أعمال الشركة الكنس ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، مع المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الأداء الفعلي، والتأكد من انتظام العمل وجودة التنفيذ، ورصد أي ملاحظات والتعامل معها أولا بأول، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وانعكاس ذلك بصورة ملموسة على حياة المواطنين اليومية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن أعمال الشركة ستخضع للمتابعة الميدانية المستمرة يام اليهم وتقييم مستوى الأداء، تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة خلال أيام بحي ثان المحلة الكبرى، مشددًا على ضرورة انتظام أعمال الكنس ورفع المخلفات والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يحقق تحسناً ملموساً في نظافة الشوارع والميادين والمظهر الحضاري للمدينة.