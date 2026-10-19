الاتحاد السكندري ينظم رحلة مجانية لجماهيره لمساندة الفريق أمام غزل المحلة

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، تنظيم رحلة وتوفير اتوبيسات مجانية لنقل جماهير زعيم الثغر لمساندة الفريق ومشاهدة مواجهة غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من المرحلة الأولى لبطولة الدوري العام.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد غزل المحلة.

وأوضح النادي أن الرحلة المجانية مخصصة لحاملي بطاقة المشجع «Fan ID» وتذكرة المباراة، على أن تتواجد الأتوبيسات يوم اللقاء أمام ملعب استاد الجامعة، خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بمنطقة الشاطبي، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا

