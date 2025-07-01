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التعليم: آخر موعد للتسجيل بمنحة أشبال مصر الرقمية.. السبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: آخر موعد للتسجيل بمنحة أشبال مصر الرقمية.. السبت

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غلق باب التقديم لطلاب صفوف المرحلة الإعدادية الثلاثة، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، في البرنامج الصيفي لمبادرة "أشبال مصر الرقمية" المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم السبت المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعد مبادرة "أشبال مصر الرقمية" أشبال مصر الرقمية منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات للطلاب المتفوقين من الصف الأول الاعدادي الى الثاني الثانوي من جميع المدارس المصرية في كافة المحافظات ، ولمدد تتراوح بين سنة الى 5 سنوات وفقا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين على ان يستوفي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لجميع مديريات التربية والتعليم : تنتهج مبادرة "أشبال مصر الرقمية" مناهج تنمية مهارات طلاب المدارس ضمن رحلة تعليمية متكاملة وفقا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية مثل : الفنون الرقمية ، وتطوير البرمجيات ، وتأمين الشبكان والمعلومات ، والذكاء الاصطناعي والروبوتات ، وعلوم البيانات والأنظمة المدمجة بالإضافة الى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

شروط التقديم في مبادرة "أشبال مصر الرقمية"


- الجنسية المصرية
-ان يكون الطالب ممن لديهم الشعف بالتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-يدرس ومقيد في احدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية سواء حكومية او خاصة او تجريبية او ازهرية او متفوقين او يابانية او دولة
-مخصص للطلاب الذين انهوا دراستهم في العام الدراسي 2024 / 2025 من أولى اعدادي الى 2 ثانوي
-المنحة مقدمة فقط للطلاب المتفوقين الذين حصلوا على 90% فأكثر من في مواد ( اللغة الإنجليزية - العلوم - الرياضيات )

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

- صورة واضحة من شهادة الميلاد 
-بيان نجاح للسنة الدراسية السابقة والحالية
-خطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية
-صورة الرقم القومي الساري لولي الامر 
-اصل الإقرار و التعهد الموجود على رابط التقديم
 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن التقديم على منحة مبادرة "أشبال مصر الرقمية" من خلال الرابط التالي:

https://deci.gov.eg/ 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم أشبال مصر الرقمية

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