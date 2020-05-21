منى ممدوح تشارك جمهورها بفيديو للفنان عادل إمام يتحدث فيه عن والدته.. شاهد





وعلقت منى ممدوح على الفيديو قائلة " فعلًا افتقدت أكبر حب في حياتي ..ألف رحمة ونور عليكي يا نور عيني ".





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تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.