منى ممدوح تشارك جمهورها بفيديو للفنان عادل إمام يتحدث فيه عن والدته.. شاهد

نشرت الفنانة منى ممدوح فيديو للزعيم عادل امام وهو يتحدث فيه عن والدته من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وعلقت منى ممدوح على الفيديو قائلة " فعلًا افتقدت أكبر حب في حياتي ..ألف رحمة ونور عليكي يا نور عيني ".
اقرأ أيضا :
ويشارك عادل امام فى بطولة مسلسل "فلانتينو" ويشاركة ايضا الفنانة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.