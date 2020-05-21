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فن

منى ممدوح تشارك جمهورها بفيديو للفنان عادل إمام يتحدث فيه عن والدته.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 12:52 م
عادل امام
عادل امام
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سيد احمد
نشرت الفنانة منى ممدوح فيديو للزعيم عادل امام وهو يتحدث فيه عن والدته من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت منى ممدوح على الفيديو قائلة " فعلًا افتقدت أكبر حب في حياتي ..ألف رحمة ونور عليكي يا نور عيني ".

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ويشارك عادل امام فى بطولة مسلسل "فلانتينو" ويشاركة ايضا الفنانة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎


تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.
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