مفيد فوزي: عملت تاريخ بعد حواري مع عادل إمام في لوكيشن تصوير المنسي.. فيديو

كشف الإعلامي مفيد فوزي ، كواليس حواره الشهير مع الزعيم عادل إمام ، قائلا:" الحوار عمره 28 عاما وكان لمدة 45 دقيقة".





وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج" آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" شعرت بالإعجاب عندما رأيت حواري مع الزعيم عادل إمام وقدرتي على إقناعه بالتصوير وتصوير الحوار في موقع تصوير فيلم المنسي ".





وأضاف مفيد فوزي:" عادل إمام فنان كبير إنحاز للبسطاء، و حسيت أني عملت تاريخ بعد إجرائي حوار مع عادل إمام وكان حوار شامل ".





وتابع مفيد فوزي:" في حواري مع عادل إمام ركزت على حياته الشخصية وكيفية إدارة زوجته للمنزل وتربية ابنائه".





وأكمل مفيد فوزي:" وحيد حامد وسمير خفاجة كان لهما دور كبير في مشوار عادل إمام "، مضيفا:" علينا ان نقدر قيمة ان عادل إمام ما زال يعمل حتى الان".



