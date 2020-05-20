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توك شو

مفيد فوزي: عملت تاريخ بعد حواري مع عادل إمام في لوكيشن تصوير المنسي.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:55 م
عادل امام
عادل امام
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هاني حسين
كشف الإعلامي مفيد فوزي،  كواليس حواره الشهير مع الزعيم عادل إمام ، قائلا:"  الحوار عمره 28 عاما وكان لمدة 45 دقيقة".

وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج" آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  شعرت بالإعجاب عندما رأيت حواري مع الزعيم عادل إمام وقدرتي على إقناعه بالتصوير وتصوير الحوار في موقع تصوير فيلم المنسي ".

وأضاف مفيد فوزي:"  عادل إمام فنان كبير إنحاز للبسطاء، وحسيت أني عملت تاريخ بعد إجرائي حوار مع عادل إمام  وكان حوار شامل ".

وتابع مفيد فوزي:"  في حواري مع عادل إمام ركزت على حياته الشخصية وكيفية إدارة زوجته للمنزل وتربية ابنائه".

وأكمل مفيد فوزي:"  وحيد حامد وسمير خفاجة كان لهما دور كبير في مشوار عادل إمام "، مضيفا:"  علينا ان نقدر قيمة ان عادل إمام ما زال يعمل حتى الان".

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