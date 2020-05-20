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فن

التركيز في الاختيار.. هدى المفتي تكشف عن نصيحة عادل إمام لها بعد فلانتينو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:01 م
هدى المفتي
هدى المفتي
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محمد نحلة

كشفت الفنانة هدى المفتي عن النصائح التى تلقتها من الفنان الكبير عادل إمام خلال تصوير مسلسل "فلانتينو".


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد":أكثر ما نصحني به هو ضرورة التركيز في اختياراتي في السينما والتليفزيون وخصوصًا في السينما وأن أعمل بها أكثر لأنها تصنع التاريخ.


مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎


تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.





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