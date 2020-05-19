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فن

هدى المفتي عن وقوفها أمام عادل إمام: شعرت بالخوف والقلق والتوتر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:01 م
هدى المفتي
هدى المفتي
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محمد نحلة
كشفت الفنانة هدى المفتي عن شعورها حينما وقفت امام الزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": كنت أشعر بالخوف والقلق والتوتر لوقوفي أمام الزعيم عادل إمام لأول مرة، لكن سرعان ما اختفى كل هذا التوتر بفضل روح عادل إمام المرحة وشخصيته الودودة، ما جعلني وباقي المشاركين في المسلسل ننتظر بحماس شديد المشاهد التي تجمعنا معه.

وتابعت:"وحاولت ألا أنجرف وراء التوتر لأنه يشتت التركيز ويعطل الممثل عن العمل.. لذا اعتدت على تمرينات التنفس قبل التصوير لأنها تساعد على الشعور بالراحة والهدوء.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

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