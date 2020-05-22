فركش خيانة عهد.. يسرا تحتفل بانتهاء التصوير

نشرت الفنانة يسرا، عدة صور لها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه تحتفل بانتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني «خيانة عهد» بصحبة فريق العمل.
وعلقت يسرا على الصور قائلة: «فركش #خيانة_عهد .. تأليف: أحمد عادل، سيناريو وحوار: أمين جمال - وليد أبو المجد - محمد أبو السعد .. إخراج: سامح عبد العزيز .. إنتاج: العدل جروب».
وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها وتفقد زوجها وابنها.
يذكر أن مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وخالد سرحان وحلا شيحة وخالد أنور وجومانا مراد وبيومى فؤاد وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
فركش #خيانة_عهد 🙏🏻♥️— Youssra (@Youssra) May 22, 2020
تأليف: أحمد عادل
سيناريو وحوار: أمين جمال - وليد أبو المجد - محمد أبو السعد
إخراج: سامح عبد العزيز
إنتاج: العدل جروب#العدل_جروب #رمضان٢٠٢٠#Youssra #يسرا pic.twitter.com/kvUjPDE8m4