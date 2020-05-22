فركش خيانة عهد.. يسرا تحتفل بانتهاء التصوير

أخبار السعودية اليوم: تركيا فشلت في ابتزاز السعودية بعد صفعة أبناء خاشقجي لـ أردوغان.. طقوس غريبة خلال دفن موتى كورونا بالمملكة.. ووصول 295 مصريا من العالقين في الرياض