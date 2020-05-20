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فن

يسرا تشارك جمهورها بفيديو من مسلسل خيانة عهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة يسرا فيديو لها من مسلسلها خيانة عهد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . 

وعلقت يسرا على الفيديو قائلة: "أنا بس اللي بدعيله، خيانة عهد".

وجاءت ردود الفعل مختلفة منها: 
-المسلسل تحفة ومبسوطة جدا من انتقامها.
-يسرا أنتي قمر بجد.
- أنا زعلانة أوي على موت خالد.
- كلنا بندعيله والله.

يذكر أن مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وخالد سرحان وحلا شيحة وخالد أنور وجومانا مراد وبيومى فؤاد وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها وتفقد زوجها وابنها.
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