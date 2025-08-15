قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أقل جرام ذهب  مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر أقل جرام ذهب

تضمن أقل جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني قيمة داخل محلات الصاغة المنتشرة في الجمهورية.

آخر تحديث لعيار 14 الأقل قيمة اليوم

وصل أدني سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأقلقيمة نحو 3036 جنيه للبيع و 3053 جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

شهد سعر جرام الذهب في مصر، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل محلات الصاغة.
 

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر المعدن النفيس، درجات مستقرة مع بداية تداولات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

تحركات الذهب

مع اغلاق تعاملات أمس الخميس؛ تعرض  الذهب في مصر  للتراجع داخل معظم محلات الصاغة المنتشرة في ارجاء الجمهورية.

حجم انخفاض سعر الذهب في الصاغة 

وهوي سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 40 جنيه على الأقل في الجرام الواحد في المتوسط وذلك على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة منذ الإثنين الماضي

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الجرام الواحد من الذهب نحو  4555 جنيه علي الأقل مع بدء التعاملات .

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيه للبيع و 5234 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4555 جنيه للبيع و 4580 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 3904 جنيه للبيع و 3925 جنيه للشراء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3036 جنيه للبيع و 3053 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 36.44 ألف جنيه للبيع و 36.64 ألف جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3353 دولار للبيع و 3354 دولار للشراء.

تحركات الذهب في الأسواق العالمية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس 14 أغسطس/ آب، بدعم من تراجع عملة الدولار الأميركي وهبوط العوائد على سندات الخزانة الأميركية، وذلك مع تعزيز بيانات التضخم الأميركي الضعيفة توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,355.58 دولارًا للأونصة في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:58 بتوقيت غرينتش).

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 3408.3 دولار عند التسوية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين، وهو ما جعل المعدل أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

الذهب

وعلق كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس، قائلاً: "يشهد الذهب انتعاشاً بفضل التوقعات المتزايدة بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية في يوليو"، بحسب وكالة رويترز.

وتضع الأسواق احتمالًا بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشارت بيانات التضخم الضعيفة لشهر يوليو/ تموز إلى تأثير محدود للتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات، وهو ما جاء في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في وقت سابق من أغسطس، مما دعم التوقعات بخفض آخر واحد على الأقل.

