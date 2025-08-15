باسم حلقة: مصر نجحت في أن تكون من أهم 10 واجهات سياحية بالعالم.. ونمو بنسبة 21%

قال الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين واستشاري الإعلام السياحي إن إقامة النسخة الثانية من مؤتمر شركات السياحة المصرية ودول شمال إفريقيا في القاهرة في نسخته الثانية يأتي في إطار تقدير شركات السياحة في شمال إفريقيا لدور مصر البارز في القطاع السياحي، خاصة وأن مصر نجحت في أن تكون من أهم 10 واجهات سياحية في العالم.

وأكد نقيب السياحيين واستشاري الإعلام السياحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” والمذاع عبر القناة الفضائية المصرية على أنه نتيجة لذلك حدث في مصر نمو كبير في عدد السياح بنسبة تصل إلى 21% خلال الربع الأول من عام 2021، والذي يعتبر تتويجا لجهود كبيرة قامت بها السياحة المصرية بشكل عام وشركات السياحة المصرية بشكل خاص.

النسخة الأولى من المؤتمر

ولفت إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر كانت في دولة تونس، والنسخة الثانية تستضيفها الدولة المصرية، وذلك نتيجة التنسيق المشترك بين شركات السياحة المصرية وشركات السياحة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، فضلا عن التنسيق المشترك فيما يتعلق برحلات الحج والعمرة وتنظيم السياحة البينية بين هذه الدول في شمال إفريقيا.