إعلان تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح

أعلنت غرفة شركة السياحة بالإسكندرية ومطروح والبحيرة اليوم عن تشكيل مجلس ادارتها الجديد برئاسة حسام الحلو رئيس الغرفة.

واسفر تشكيل المجلس الحديد اختيار محمد عزت نائباً لرئيس الغرفة وإسلام رشاد أمين صندوق الغرفة .

غرفة شركات السياحة بالإسكندرية

وفي عضوية مجلس الادارة تم اختيار كل من أيهاب الجندي و أسامة قناوي ومريم شنودة و صبري عوض الله وندى عيسى ومحمد عبد العظيم .

وعقب التشكيل تم الاتفاق على وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة لخدمة السياحة بالإسكندرية و مطروح والبحيرة ودعم دور شركات السياحة و مساندتها في تأدية عملها على أكمل وجه وازالة اي تحديات تواجها.