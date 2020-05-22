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مرأة

بـ حقيبة لافتة.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:50 م
يسرا
يسرا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها برفقة مجموعة من الأصدقاء عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت يسرا، ببنطال أنيق باللون الأسود، ومرتديه معه قميصا ناعما وبسيطا باللون الأبيض ليبرز جمالها ورشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الأسود تتناسب مع إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا فى الماكياج على الألوان الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الناعمة.
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