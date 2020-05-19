AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:23 م
يسرا
يسرا
Advertisements
نهى هجرس
تتصدر الفنانة يسرا مؤشر البحث جوجل بعد تقديمها واجب العزاء للفنانة صفاء ابو السعود في وفاة زوجها الشيخ صالح كامل.

وتحرص الفنانة يسرا بشكل دائم على مشاركة متابعيها جميع الأخبار من خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تميل الفنانة يسرا إلى إرتداء الفساتين البسيطة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتفضل اختيار اللون الأسود والذهبي الذي يعبر عن الأناقة والرقي.


ومن الناحية الجمالية، تفضل يسرا اختيار الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمال ملامحها، ووضع أحمر الشفاه بألوان ناعمة تبرز جمال أنوثتها.

وتختار يسرا أن تترك شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التي تتناسب مع إطلالتها الجذابة.
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام

بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد

بعد تصدرها ترند جوجل.. 10 صور تكشف عن تغيير ملامح ريهام حجاج.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 إطلالات تبرز جرأة فساتين روجينا.. شاهد

ترشيحاتنا

ربنا يخليك يا زعيم .. أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة ابنيه رامي ومحمد.. شاهد

خالد الجندي ينعى الشيخ صالح كامل: مات ساجدا لله

الصحة تصدر تعليمات لتجنب آثار الموجة الحارة

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

وفاة الشيخ صالح كامل.. 10 معلومات عن صفاء أبو السعود

وفاة سيدنا موسى .. على جمعة يوضح أسرار قبض ملك الموت روحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك