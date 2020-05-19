بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد





كما تميل الفنانة يسرا إلى إرتداء الفساتين البسيطة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتفضل اختيار اللون الأسود والذهبي الذي يعبر عن الأناقة والرقي.









ومن الناحية الجمالية، تفضل يسرا اختيار الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمال ملامحها، ووضع أحمر الشفاه بألوان ناعمة تبرز جمال أنوثتها.





وتختار يسرا أن تترك شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التي تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وتحرص الفنانة يسرا بشكل دائم على مشاركة متابعيها جميع الأخبار من خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.