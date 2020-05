يسرا تنعي الشيخ صالح كامل: فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة أثرت في الوطن العربي

View this post on Instagram

إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ صالح كامل في ذمة الله .. لقد فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة لها أثر كبير في الوطن العربي. خالص عزائي لزوجته السيدة صفاء أبو السعود ولجميع أبنائه والشيخ عبدالله كامل والسيدة هديل وجميع أفراد العائلة المالكة و لأهل المملكة العربية السعودية ولنا جميعًا .. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. #Youssra #يسرا