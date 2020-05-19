يسرا تنعي الشيخ صالح كامل: فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة أثرت في الوطن العربي

للشيخ ، الذي وافته المنية، أمس. نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، صالح كامل ، الذي وافته المنية، أمس.





وعلقت على الصورة، ناعية الراحل: " إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ صالح كامل في ذمة الله .. لقد فقدنا قيمة عظيمة ومشرفة لها أثر كبير في الوطن العربي".





تابعت قائلة :" خالص عزائي لزوجته السيدة صفاء أبو السعود ولجميع أبنائه والشيخ عبدالله كامل والسيدة هديل وجميع أفراد العائلة المالكة و لأهل المملكة العربية السعودية ولنا جميعًا .. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".



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جاءت تعليقات متابعيها ما بين " لا اله الا الله ربنا يرحمه"، و" ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".





يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.



