مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم الإنتهاء اليوم من إقرار تعديل قانون الإيجار القديم .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح ما إذا كانت ستقدم تعديلات على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة.

وقال الوزير: "لا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دون أن نتفاعل معها"، مؤكدا أنه سيكون هناك بعض التعديلات المقدمة من الحكومة التي تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت على مدار الأيام والأسابيع الماضية، مضيفا: سنتقدم بتعديلات تطمئن الأطراف جميعًا.